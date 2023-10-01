ضبط 9 محال يبيعون السجائر بأزيد من السعر الرسمي بدمنهور

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيم مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية دمنهور.

وأسفرت الحملة من ضبط 309 عبوة زيت سيارات منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام وضبط 9 محلات قامو ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

كانت الحملة برئاسة ناصف سلامة وبرفقه محمد الشامي مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.