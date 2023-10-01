مقرر استثمار الحوار الوطني: المبادرات الرئاسية أنقذت مصر من معاناة اقتصادية شديدة

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروعات القومية في البنية التحتية والتوسع في سلسلة المبادرات الرئاسية على غرار مبادرة ابدأ؛ استطاعت أن تحافظ على استقرار أداء الاقتصاد المصري.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت: «هذه المبادرات أنقذت مصر لولاها؛ لكنا في معاناة شديدة اقتصاديا ومشروعات البنية التحتية بدونها كانت ستزداد معدلات البطالة، مش قادر أصدق إزاي يكون هناك حد بياهجمها!» حسب قوله.

وأثنى على دور المشاركين بجلسات الحوار الوطني في الخروج بتوصيات لحل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر وتحسين مناخ الاستثمار، منوها أن 80 % من إجمالي القرارات الـ 22 الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار مايو الماضي؛ من توصيات لجان الاستثمار بالحوار الوطني.

وثمن تجاوب الرئيس السيسي العاجل مع توصيات الحوار الوطني، قائلا: «كل مقترحاتنا كانت تنفذ قبل أن تصل للرئيس، وجميع توصيات المرحلة الأولى من الجلسات نفذت كلها تقريبا»، لافتا إلى مشاركة وتفاعل الحكومة مع المقترحات في ضوء حضورها الجلسات.

وأضاف أن الحوار الوطني تمكن من توحيد ألوان الطيف السياسي من اليسار إلى اليمين على هدف واحد وتحت راية مشتركة في إطار من حرية الرأي والتعبير، معقبا: «الحوار الوطني هو الآلة الديمقراطية الشعبية الحقيقية على أرض مصر منذ تاريخ مصر حتى هذا العصر».