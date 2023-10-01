خبير: سوق الطيران الهندي يتسع لوجود 150 طائرة أخرى عريضة البدن

قال المدير التنفيذي لشركة "جنرال الكتريك ايروسبيس ساوث آشيا"، فيكرام راي، إن سوق الطيران المدني سريع النمو في الهند لديه إمكانية استيعاب ما بين 130 إلى 150 طائرة أخرى عريضة البدن، حيث تتوسع شركات الطيران في عملياتها، كما أن هناك إمكانية لتشغيل المزيد من مثل هذه الطائرات على خطوط طيران محلية مزدحمة.

و"جنرال الكتريك ايروسبيس"، هي أكبر شركة في العالم لإنتاج محركات الطائرات وأنظمتها والكترونيات الطيران.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء أن الشركة ترى "إمكانيات هائلة" في الهند، التي تعد ثالث أكبر سوق للطيران في العالم، كما أن لدى شركات الطيران المحلية طلبات لشراء حوالي 1500 طائرة.

وبينما أكد راي أن "الهند سوق محل تركيز وذات أولوية لجنرال الكتريك ايروسبيس"، يرى أن شركات الطيران المحلية ستنظر في تشغيل المزيد من الطائرات عريضة البدن بأسطولها وتوزيعها على خطوط الطيران المحلية المزدحمة.



