المفكر طلال أبو غزالة: لو كنت مصريا لانتخبت الرئيس السيسي

قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي ورجل الأعمال الفلسطيني الأردني، إن القيادة السياسية المصرية حملت على عاتقها الجنوح نحو مسار بناء البنية التحتية ليس فقط على مستوى الطرق والإنشاءات؛ ولكن بناء كافة جوانب الحياة المستقبلية.

ووجه خلال مقابلة لبرنامج «حديث المدينة» مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت، رسالة عتاب إلى وسائل الإعلام، قائلا: «الحقيقة إن الإعلام المصري لا يركز على هذا الجانب بشكل كاف، ويركز على أن هناك أزمة ومشكلة».

وأضاف أن التركيز على البنية التحتية يتطلب وضع مخطط ورؤية إعلامية واضحة، معقبا: «المواطن صحيح يعاني ويتمنى وضعا أفضل؛ لكن الدولة تبني لك ولأحفادك ولمصر مستقبل، أنت الآن في بلد يخطط للمستقبل وهناك دولا أخرى ترشي مواطنيها بالرفاهية وبلادها مدمرة».

وأوضح أن مستقبل الأوطان أهم من الأفراد وحياة المواطن اليومية، قائلا: «لو كنت ناخبا مصريا؛ لأخترت الرئيس السيسي دون تردد».