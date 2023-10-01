رئيس البرلمان العربي يدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد على خلفية حرق المصحف

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على حرق نسخة من المصحف.

وانتقد العسومي، في بيان صحفي اليوم الأحد: "علم السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته المشينة"، محذرا من خطورة تكرار تلك الممارسات التي تمثل إصرار على الكراهية الدينية وإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتخدم أجندات العنف والتطرف.

وجدد العسومي، دعوته للقيام بـ"قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد ومقاطعة منتجاتها وعدم السفر إليها"، داعيا الشعب العربي بحملة مقاطعة عالمية اقتصادية من أجل الضغط عليها لوقف مثل هذه الانتهاكات وعدم الاستهانة بمشاعر المسلمين ومقدساتهم.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوضع حدٍ واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف والتي تعد جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات التي تروج للكراهية والعنف، والتي أثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وازدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقية واحترام الأديان والشعوب.