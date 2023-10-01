أول تعليق من لاوتارو بعد السوبر هاتريك مع إنتر ميلان

أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، على سعادته بالفوز أمام ساليرنيتانا بمنافسات بطولة الدوري الإيطالي.

قاد لاوتارو مارتينيز فريق إنتر ميلان لفوز كبير على مضيفه ساليرنيتانا (4-0)، اليوم السبت، بمنافسات الجولة السابعة من الكالتشيو.

وقال المهاجم الدولي البالغ من العمر 26 عاماً لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "خسرنا المباراة الماضية في ملعب سان سيرو أمام ساسولو، ولا أعتقد أننا كنا نستحقها، لكننا تلقينا هدفين من أخطائنا، لذلك كان علينا الفوز اليوم".

تابع:"لقد صنعنا الفرص في الشوط الأول ولم نستغلها بشكل جيد، لكن دخلنا الشوط الثاني بالعزيمة والحماس من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز، وهذا هو ما يجب أن يتمتع به إنتر ميلان دائمًا، لقد سجلت أربعة أهداف، لكن الشيء المهم هو أن إنتر فاز بالمباراة".

وأضاف:"أعتقد أننا واجهنا بعض التراجع البدني، حيث نضغط عاليًا ونحاول استعادة الكرة بمجرد أن نفقدها، وهذا يؤثر سلبًا علينا، المدرب يتخذ خياراته، الشيء المهم هو أن نكون جميعًا جاهزين عندما يُطلب منا التقدم”.

وأتم:"أحاول التحسن داخل الملعب وخارجه، لدي الآن عائلة وطفلان وهذا يساعدني على الاستقرار والحفاظ على تركيزي".