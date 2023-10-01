نائب رئيس وزراء ماليزيا: التعديل الوزاري ربما يكون مطروحا

قال نائب رئيس وزراء ماليزيا أحمد زاهد حميدي، إنه ربما يكون هناك تعديل وزاري للحكومة، تحت قيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم قريبا.

وذكر أحمد زاهد، أن أحد الأسباب وراء ذلك هو شغل منصب وزير التجارة المحلية وتكاليف المعيشة، في أعقاب وفاة صلاح الدين أيوب، حسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد.

وقال أحمد زاهد لوسائل الإعلام بعد حضور اجتماع قيادة المنظمة الوطنية للملايو المتحدين (أومنو) في مدينة "بوتراجايا" اليوم الأحد: "ربما يكون هناك تعديل وزاري، أعتقد أنه سيجرى قريبا".

وبسؤاله عن شائعات حول ما إذا كان سيتم تعيينه وزيرا للداخلية، في أعقاب التعديل الوزاري، قال أحمد زاهد، إنه مستعد لتولي أي مسؤولية يكلف بها.