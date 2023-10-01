مستشار وزير الري الأسبق: نعالج 16 مليون متر مكعب مياه يوميًا

قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري، إن مصر لديها كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، تتجه في النهاية إلى البحر المتوسط دون معالجة بحوالي 12 مليار متر كعب في السنة، وبمعدل مليار متر مكعب شهريًا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على قناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال معالجة مياه الصرف من خلال المحطات التي أنشأتها مؤخرًا، منوهًا بأن هذه المحطات تعالج 16 مليون متر مكعب يوميًا في الوقت الحالي، بشكل جيد؛ لاستخدامها في الزراعة.

ولفت إلى أن الدولة تحاول بقدر المستطاع استخدام الطرق الحديثة في الري من خلال الرش والتنقيط، في الزراعة، فضلًا عن كمية المياه التي تتم معالجتها تكفي 600 أو 700 ألف فدان، مشددًا على أن محطات المعالجة من المشروعات الرائدة ليس على مستوى مصر فحسب، بل على مستوى الإقليم والعالم؛ لأنه لا توجد دولة تعالج هذه الكميات من مياه الصرف.

وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات من شأنها إظهار مدى توجه مصر نحو ترشيد المياه، وفي الوقت ذاته لا تغني هذه المشروعات عن حصولها على حصتها الكاملة من مياه نهر النيل دون نقص؛ لأنها إعادة لاستخدام مياه النيل، وفي حال وجود نقص بالمياه لن يكون هناك استخدام بالكمية المطلوبة.

وشدد على أن مصر تريد الحصول على حصتها منذ عام 59 حتى الوقت الحالي، بالإضافة إلى إعادة استخدام هذه الكميات الهائلة من مياه الصرف، الأمر الذي يساعد في سد العجز بالمياه نظرا للزيادة السكانية وانخفاض نصيب الفرد من المياه.