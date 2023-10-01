العمليات المشتركة العراقية: نصب 12 نقطة حدودية مع إيران تنفيذا للاتفاق الأمني

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق أول ركن قيس المحمداوي، اليوم الأحد، عن نصب 12 نقطة حدودية مع إيران تنفيذا للاتفاق الأمني.

وقال خلال تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الأحد، إن «لجنة عليا مشكلة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وضباط اختصاص من وزارتي الدفاع والداخلية والمستشارية والأجهزة الأمنية، تعمل منذ عام تقريباً على وضع آلية للاتفاق مع إيران بشأن مسألة الحدود».

وأشار إلى أن هناك «اتفاقاً على إبعاد المعارضة الإيرانية الكردية الموجودة على الحدود»، مضيفًا: «هذه الآلية بدأ العمل بها، وخلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من 10 إلى 12 نقطة تم مسكها من قبل قطعات الحدود، وتم إبعاد عناصر المعارضة الإيرانية الكردية من الحدود باتجاه المركز وفق أماكن محددة».

وأكد المسئول الأمني العراقي، أن بغداد لن تكون منطلقاً للعدوان على دول الجوار سواء إيران أو تركيا أو الدول الأخرى، مشددًا على أن سيادة العراق واحترامها واحترام الأعراف أمر مهم جدا.

وأعرب عن أمله بأن «يستمر هذا العمل وفق اتفاقات ونشاط دبلوماسي وأمني على الحدود، سواء مع إيران أو تركيا، بغرض الاحترام المتبادل والمحافظة على السيادة».

ونوه أن «موضوع الخرق سواء الإيراني أو التركي أو أي دولة أخرى لسيادة العراق غير مقبول»، معقبًا: «هذه رؤية ثابتة سواء على المستوى البرلماني أو الحكومي أو الوطني والقيادات الأمنية، لذلك نأمل من قطعات الحدود بأن تستمر بمسك هذه النقاط والاتفاق يذهب باتجاه إنهاء كل تفاصيله وإحكام نهاياته السائبة».

وأعلنت مستشارية الأمن القومي العراقية، صباح اليوم، توجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى طهران، على رأس وفد أمني بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة.

وأضافت، أن ذلك يأتي لاستكمال تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران.