قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي تولى قيادة مصر وهي أشبه بـ «خرابة»، ولكن بعد مرور 9 سنوات على حكمه البلد تغيرت تماما.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، الدولة شهدت تطورا كبيرا في القطاعات كافة، بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري في مختلف المحافظات، علاوة على تطوير العشوائيات في معظم ربوع مصر، لافتا إلى ارتفاع فاتورة دعم منظومة الخبز التي وصلت إلى أكثر من 90 مليار جنيه بعد أن كانت لا تتجاوز 16 مليار جنيه قبل عام 2014.

بالإضافة إلى أن الرئيس كلف الجهات المختصة بإنشاء 100 مدرسة لتقليل الكثافة الطلابية في المدارس، منوها بأن التنمية شملت كل المجالات «التعليم، الصحة، النقل، التموين»، فضلا عن شبكة الطرق التي تم ساهمت بشكل كبير في تخفيف ظاهرة التكدس المروري، والتي كانت تكبد الدولة سنويا 18 مليار دولار قبل عام 2014.

وأشار إلى أن الرئيس لسيسي يريد تغيير واقع المصريين للأفضل ولكن البعض يرفض ذلك، معقبا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي عمره ما باع الوهم للمصريين لأنه ليس بحاجة لذلك، وهناك دول تعيد بناء مدن كاملة من الصفر ولا يستطيع أحدا يعترض على هذا الأمر؛ لأنها تستهدف التطوير».

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.