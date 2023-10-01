حكومة أرمينيا: معظم اللاجئين الأرمن من منطقة ناجورنو كاراباخ وصلوا البلاد

قالت حكومة أرمينيا، إن معظم اللاجئين الأرمن من منطقة ناجورنو كاراباخ في جنوب القوقاز وصلوا الآن إلى أرمينيا، عقب أن سيطرت أذربيجان على المنطقة في عملية عسكرية سريعة الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم حكومة أرمينيا نازلي باجداساريان، اليوم الأحد: "وفقا لأحدث معلومات، دخل 100 ألف و483 شخصا من ناجورنو كاراباخ أراضي أرمينيا".

وأضافت أنه تم وضع أكثر من 45 ألف لاجئ في أماكن إقامة مؤقتة حتى الآن.

ويشار إلى أن تعداد أفراد عرقية الارمن في ناجورنو كاراباخ كان يبلغ 120 ألف شخص فقط قبل العملية العسكرية الأخيرة.

يذكر أن هناك مخاوف من أن الخروج الجماعي من المنطقة سوف يمحى قرونا من الحياة الأرمينية بها.

وكان اللاجئون قد بدأوا في الخروج من المنطقة عقب أن شنت قوات أذربيجان هجمات قوية على ناجورنو كاراباخ في 19 سبتمبر الماضي، مما دفع قيادة الحكومة المحلية غير المعترف بها أو جمهورية آرتساخ لحل نفسها.