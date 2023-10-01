القصير: زراعة القصب بنظام الشتل تساهم في خفض استهلاك المياه بنحو الثلث

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القصب يعتبر من المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن فدان القصف يستهلك أكثر من 12 ألف متر مكعب سنويا، وأنه لا يمكن تطبيق نظم الري الحديثة بأسلوب الزراعة الحالي، مشيرا إلى أن محطة شتل القصف الموجودة في مصر هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن طاقة المحطة الحالية تبلغ 30 مليون شتلة، في حين ستصل طاقة المحطة الجديدة إلى 160 مليون شتلة، وسيفتتحها الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن الزراعة بالشتل تساهم في خفض استهلاك المياه بنحو الثلث، كما تقلل استخدام الأسمدة، فضلا عن تقليل التكلفة، وزيادة الإنتاجية التي تبلغ حاليا نحو 35 طنا للفدان، في حين يمكن ترتفع لأكثر من 60 طنا.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس السبت ويستمر حتى غدا الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

وكان اليوم الأول قد شهد جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.