رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية للمعلمين: عليكم أن تدركوا قدر رسالتكم فأنتم ورثة الأنبياء

تفقد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، عددا من المعاهد الأزهرية، متحدثا للطلاب عن الانتماء وحب الوطن في الحصة الأولى من العام الدراسي الجديد.



وبدأت جولته بمعاهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي، ومحمد رجب الابتدائي، التابعين لإدارة شرق التعليمية، ومعهد فتيات سموحة الإعدادي والثانوي، ومعهد بنين سموحة الإعدادي، كما أمر بتوجيه معهد الميناء الشرقي الابتدائي إلى معهد أبو العباس الابتدائي فترة مسائية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الترميمات.



وخلال جولته هنأ الجميع بالعام الدراسي الجديد، ونصحهم بالجد والاجتهاد وإتقان العمل، وأكد ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.



وقال للمعلمين: "عليكم أن تدركوا قدر رسالتكم فأنتم ورثة الأنبياءِ فلابد من تحمل المسئولية والأمانة"، كما نصحهم بالإخلاص في العمل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، شاكرا إدارة شرق ومعاهدها على المجهود الكبير، وما امتازت به من نظافة، وتفعيل دور الأمن، مشددا على تسليم الكتب الدراسية للطلاب من أول يوم دراسي.



وتحدث مع الطلاب عن الانتماء وحب الوطن، ونصحهم بالالتزام بالحضور، والجد والاجتهاد من أول يوم دراسي حتى يكونوا متفوقين، مؤكدًا أن الطالب المتفوق يفخر به كل من حوله، مشيرا إلى أن الدولة تبنى وتتقدم بالعلم والعلماء، وأضاف أن ديننا الحنيف يدعونا إلى التعلم والإخلاص في العمل وإتقانه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملًا.