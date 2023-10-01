دارمشتات يحقق فوزه الأول على فيردر بريمن في الدوري الألماني

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حقق فريق دارمشتات فوزه الأول في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك عقب تغلبه على ضيفه فيردر بريمن 4 /2، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وتقدم دارمشتات في الدقيقة الرابعة عن طريق ماتياس بدر، قبل أن يضيف تيم سكاركه الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 50 سجل مارفين ميلم الهدف الثالث لدارمشتات، ثم أضاف زميله توبياس كيمبي الهدف الرابع في الدقيقة 52.

وسجل بريمن هدفه الأول في الدقيقة 70 عن طريق أوليفيه ديمان، ثم سجل زميله ميلوش فيليكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ورفع دارمشتات رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد بريمن عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.