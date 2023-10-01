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رئيس حزب المصريين الأحرار: مؤتمر حكاية وطن يعبر عن استعادة وبناء الدولة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 8:30 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 8:30 م

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ مؤتمر حكاية وطن هو حدث يعبر عن استعادة وبناء الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الأرقام تشير بوضوح إلى حجم الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الصعبة.

وأشار إلى أن أهل الشر يركزون في حملاتهم على الدولة في القطاعات التي تشهد وضوحا في الإنجازات والتي تعود بالنفع على الدولة ومواطنيها.

ولفت إلى الدولة استطاعت مضاعفة المعمور من مساحتها الكلية خلال تسع سنوات فقط، ما يمثل إعجازا كبيرا، مؤكدا أنه لا توجد استطاعت تحقيق ذلك في هذا الوقت القياسي في ظل التحديات الصعبة إقليميا ودوليا.

وشدد على أن أهل الشر لا يزالون منتشرون، ويمثل سرطانا ينهش في جسد الإنسان.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس السبت ويستمر حتى غدا الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

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