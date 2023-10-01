الجزائر تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة التركية أنقرة

أدانت الجزائر، بشدة، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة خلال تأديتهما لمهام واجبهما الوطني.

وأعربت الجزائر، في بيان لرئاسة جمهورية، اليوم الأحد، عن تمنياتها بأن يمُن الله بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين، مجددة تأكيد تضامنها الكامل مع تركيا الشقيقة، جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر.

ودعت إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بسائر صوره، ووضع حد للممارسات، التي تستهدف زعزعة استقرار الدول.

- إدانة مصرية للحادث

وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأحد 1 أكتوبر الجاري، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعباً، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

كما أعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض سائر أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

- تفاصيل الهجوم

وأعلن الادعاء العام في العاصمة التركية أنقرة، فتح تحقيق في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية، والذي وقع صباح اليوم الأحد.

وأصدرت نيابة أنقرة قرارًا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، فجَّر انتحاري نفسه قرب مقر وزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت بسماع دوي انفجار قرب مقر وزارة الداخلية، أعقبه انتشار أمني وإغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.