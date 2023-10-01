 بعد تسجيله «سوبر هاتريك».. لاوتارو يحقق رقمًا غير مسبوق في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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بعد تسجيله «سوبر هاتريك».. لاوتارو يحقق رقمًا غير مسبوق في الدوري الإيطالي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 12:11 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 12:11 ص

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ساليرنتانيا برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وأحرز أهداف إنتر ميلان الـ 4 النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «سوبر هاتريك» في الدقائق 62،77،85،89.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هو أول لاعب يدخل بديلًا، ويسجل 4 أهداف في تاريخ الدوري الإيطالي منذ بداية احتساب الفوز بـ3 نقاط .

وبهذه النتيجة يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن ميلان، بينما توقف رصيد ساليرنتانيا عند النقطة 3 في المركز الـ 18.


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