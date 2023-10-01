اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ساليرنتانيا برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
وأحرز أهداف إنتر ميلان الـ 4 النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «سوبر هاتريك» في الدقائق 62،77،85،89.
وأصبح المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هو أول لاعب يدخل بديلًا، ويسجل 4 أهداف في تاريخ الدوري الإيطالي منذ بداية احتساب الفوز بـ3 نقاط .
وبهذه النتيجة يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن ميلان، بينما توقف رصيد ساليرنتانيا عند النقطة 3 في المركز الـ 18.