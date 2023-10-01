افتتاح معرض فلكلور للفنان الراحل زكريا الزيني بسفرخان

ينظم جاليري سفرخان بالزمالك، معرضاً استيعادياً للفنان الراحل زكريا الزيني تحت عنوان "فلكلور".

ويفتتح المعرض في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 3 أكتوبر بحضور أسرة الفنان ولفيف من الفنانين.

كتب عن المعرص الفنان والناقد الفني الراحل محمود بقشيش .. "جمعت لوحات زكريا الزيني في توازن دقيق بين ثنائيات متكاملة جمعت بين البناء والحس الشعري، بين الصراحة الساخنة في اللون والصراحة الباردة، بين مصادمات الدرجات الظلية العريضة وفقاعات من الضوء منتشرة بين الاحتفاظ بالأساس التكويني للوحة، عصر الأحياء والتخلص من ثرثرة تفاصيلها، بين البراعة الفائقة والحساسية الفائقة ... وشكلت بتنوعها خطاباً جمالياً وأخلاقياً ينسج وجوده من الواقع الاجتماعي وربما كان زكريا الزيني هو أول من نبه بفنه للأشياء المهملة وهو كرسام يجيد الرسم ومصور يجيد فن التلوين والتجسيم، أول فنان مصري استلهم رمز القناع وأضاف إليه ما أعده جيدا فالأقنعة التي نشاهدها في الرسوم التعبرية في المدرسة الألمانية ونعرفها عن المسرح الإغريقي تعني ضمناً وجود حقيقة خافية أو كامنة تتناقض معها أما عند الزيني فقد توحد القناع، وإذا إكتفينا بالزهور قلنا إنه فنان متفائل وإذا إكتفينا بالاقنعة قلنا إنه متشائم. وإذا اكتفينا بلوحاته عن النفايات قلنا انه بين .. أنه لم يكن فناناً وإنساناً ذا بعد واحد فقد كان يشارك الناس أحزانهم وأفراحهم".

زكريا أحمد الزيني .. مواليد القاهرة في 3/12/1932، دبلوم كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم التصوير 1960، دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفينسيا قسم التصوير 1964، دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة برافنا قسم التصوير جدارى 1966، عضو جماعة الحفارين التوركيو بفينسيا، عضو جماعة الحفارين البيزونتي بفينسيا، عضو جماعة الحفر المصري بالقاهرة، عضو جمعية خريجي كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، عضو جماعة الأتيليه للفنانين والكتاب بالقاهرة، عضو نقابة الفنانين التشكيليين وعضو أول مجلس لإدارتها، وكيل كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وأستاذ التصوير بالكلية، رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالمنيا بالإنتداب، أقام وشارك في العديد من المعارض الخاصة والجماعية محلياً ودولياً بجانب العديد من الزيارات الفنية للعديد من الدول الأجنبية والعربية، وتوفى في 15/7/1993.

وسوف يستمر العرض حتى 25 أكتوبر 2023 بجاليري سفرخان (6 ش البرازيل – الزمالك).



