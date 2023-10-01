السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مديرة الأمن التركية في أنقرة

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، رفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف والذي وقع على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، والتي أدت إلى إصابة عددٍ من عناصر الأمن التركي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الأحد، "عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة عددٍ من عناصر الأمن التركي".

وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله"، ومعربةً عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.

وأقدم إرهابيان اليوم الأحد، على تنفيذ عملية اعتداء في العاصمة التركية أنقرة، حيث أقدم أحدهما على تفجير نفسه، بينما تم تحييد الآخر.