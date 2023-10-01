باكستان: ارتفاع أسعار غاز البترول المسال بشكل ملحوظ

أعلنت هيئة تنظيم النفط والغاز في باكستان، زيادة كبيرة في أسعار غاز البترول المسال، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2023، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الاحد.

ويشير هيكل التسعير الجديد، وفقا للمبادئ التوجيهية لسياسة الحكومة الفيدرالية، إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار غاز البترول المسال؛ مما سيؤثر على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وبحسب القرار الأخير، ارتفع سعر منتج غاز البترول المسال ليصل إلى 219686.69 وبية للطن خلال شهر أكتوبر الجاري، بالمقارنة مع 198826.33 روبية للطن في سبتمبر.

وارتفع السعر بواقع 20860.36 روبية للطن، أي بنسبة 8.7%، مما يعني زيادة قدرها 246.15 روبية في معدل أسطوانة 11.8 كيلوجرام.

وبالمثل، سجلت أسعار استهلاك غاز البترول المسال أيضا ارتفاعا حادا.

وكانت باكستان تلقت في الاسبوع الماضي أول شحنة من غاز البترول المسال من روسيا، بينما تسعى جاهدة لتلبية الطلب على الطاقة في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي تشهدها.

وتبحث السلطات الباكستانية بشدة عن واردات طاقة بأسعار مخفضة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، والتراجع الهائل في قيمة عملتها.

وكانت التوقعات الاقتصادية غير المستقرة، دفعت الحكومة إلى الإعلان عن زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء والمنتجات النفطية في الشهر الماضي.