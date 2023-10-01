أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: يجب تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق بشكل كامل

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، إن الاتفاقية الأمنية بين ایران والعراق تضمن أمن حدود البلدين في المنطقة، مشددا على التنفيذ الصارم والكامل لهذه الاتفاقية.

واستقبل أحمديان اليوم الأحد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الذي يزور طهران، حيث تباحث الجانبان القضايا الثنائية وكيفية التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأوضح أحمديان أن الاتفاقية الأمنية بين البلدين تضمن أمن حدود البلدين وخريطة طريق معقولة ومناسبة للقضاء على المكونات غير الآمنة في البلدين والمنطقة، مؤكدا على التنفيذ الصارم والكامل لهذا الاتفاق.

وأشار أحمديان إلى الاتفاقيات المبرمة بين إيران والعراق في مختلف المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي، قائلا: هناك إمكانيات كثيرة للتحسين الشامل للعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما ينبغي تحقيقه بجهود مشتركة ومضاعفة.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في اللقاء، إصرار الحكومة العراقية ومؤسسة الأمن الوطني العراقي على تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين وقال: سوف نرحب بكل فرصة ونستغلها لتطوير وتعميق العلاقات بين طهران وبغداد.

وسيجري الأعرجي مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين في البلاد خلال هذه الزيارة وسيبحث في هذه اللقاءات آخر التطورات في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ايران والعراق، خاصة تنفيذ الاتفاق الأمني ​​بين طهران وبغداد وإغلاق مقار التنظيمات الارهابية في إقليم كردستان العراق، على حدود البلدين.