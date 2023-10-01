وزير الإسكان: إنفاق 85 مليار جنيه على ملف القضاء على المناطق غير الآمنة

استعرض المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنجازات الدولة المصرية، خلال الـ9 سنوات الماضية في قطاع الإسكان.



وقال خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، إن معدل إنتاج الوحدات خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2023، بلغ 1.5 مليون وحدة سكنية.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب بالوحدات السكنية، خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نعمل على تعميق شراكة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي، والعمل على ضبط الزيادة السكانية التي تأكل عوائد تلك المشروعات».



وأشاد بجهود الدولة في إنهاء ظاهرة العشوائيات وسكان المقابر، معقبًا: «الأمر يجعلنا نقف عند التفكير العظيم للدولة التي تفكر في تنمية عمرانية حقيقة تحقق نقلة نوعية للسكان».



ولفت إلى إنفاق 85 مليار جنيه على ملف القضاء على المناطق غير الآمنة، مؤكدًا أن «الـ300 ألف وحدة التي أتيحت للمناطق غير الآمنة بالمجان ومفروشة، وهي سابقة لم تحدث في دولة بالعالم».



وذكر أن «الإسكان الاجتماعي والسكن البديل مشروع تفتخر به الأمم المتحدة، ونال أعلى جائزة في الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية».



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.



وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.