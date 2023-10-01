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الأهلي يفوز على نزيكو الكاميروني في بطولة إفريقيا لسيدات اليد

علي البحيري
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 5:24 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 5:24 م

حقق الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، الفوز في ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا للأندية على حساب نظيره فريق نزيكو الكاميروني، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد بالجولة الثانية من دوري المجموعات للبطولة التي تقام في الكونغو.

أقيمت المباراة على صالة نيكول اوبا ، وشهد الشوط الأول تأخرًا في النتيجة للاعبات «سيدات يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 15-11 لصالح الفريق الكاميروني ، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهد الشوط الثاني عودة قوية من جانب لاعبات الأهلي، لتنتهي المباراة بفوز «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 33-31 .

ومن المقرر أن يواجه «سيدات يد الأهلي» غدًا الاثنين فريق بريميرو الأنجولي ، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة


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