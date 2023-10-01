الصين تشهد أنشطة قوية في صناعتي الخدمات والبناء في سبتمبر

ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن نشاط الصناعات غير التحويلية في البلاد توسع بوتيرة أسرع في سبتمبر الماضي، ما يشير إلى أنشطة قوية في صناعتي الخدمات والبناء.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد، بأن بيانات الهيئة التي صدرت أمس، أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في البلاد وصل إلى 51.7 في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 0.7% بالمقارنة مع الشهر الأسبق.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

وبلغ المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات 50.9 في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 0.4% عن الشهر الأسبق، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

وقال تشاو تشينج خه، الإحصائي في الهيئة، إن قطاع الخدمات توسع بوتيرة أسرع خلال الفترة المذكورة، مضيفا أن مؤشرات الأنشطة التجارية في خدمات النقل المائي والبريد والخدمات النقدية والمالية وقعت عند نطاق أعلى من 55.

وأشار تشاو، إلى أن قطاع البناء حافظ على نمو سريع في شهر سبتمبر الماضي، حيث نما المؤشر الفرعي لأنشطته التجارية بنسبة 2.4%، ليبلغ 56.2.

وجاء المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات للأنشطة التجارية في قطاع البناء عند 61.8، ما يشير إلى تفاؤل قوي بين شركات البناء.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين بلغ 50.2 في سبتمبر الماضي، ليعود مرة أخرى إلى منطقة التوسع.