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وزير الاتصالات: أنشأنا 12 مدرسة تكنولوجية باستثمارات 600 مليون جنيه

شيماء رزق
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 11:31 م
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية لبناء جيل جديد من الفنيين المهرة.

وأوضح خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم افتتاح 12 مدرسة باستثمارات 600 مليون جنيه، إلى جانب العمل على استهداف إنشاء 27 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

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