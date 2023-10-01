مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية تشهد نموا بنسبة 3ر3% في أغسطس

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن مبيعات التجزئة في البلاد ارتفعت بنسبة 3ر3% على أساس سنوي في أغسطس، على الرغم من تراجع مبيعات التجزئة غير المتصلة بالإنترنت، حيث يميل المزيد من الأشخاص لشراء الاحتياجات اليومية والمواد اللازمة للعطلة الصيفية عبر منصات الإنترنت.

ووصلت قيمة المبيعات المجمعة لـ 25 من تجار التجزئة الرئيسيين عبر الإنترنت وغير المتصلين بالإنترنت إلى 8ر14 تريليون وون (05ر11 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 3ر14 تريليون وون في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وشهدت منصات التسوق عبر الإنترنت زيادة في مبيعاتها بنسبة 1ر8% لتصل قيمتها إلى 52ر7 تريليونات وون، مع نمو التسوق عبر الإنترنت للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من الخدمات، خاصة خلال موسم العطلات، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم السبت.

لكن قيمة مبيعات تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت انخفضت بنسبة 2ر1% على أساس سنوي إلى 29ر7 تريليونات وون في أغسطس، حيث ستبدأ عطلة الحصاد الخريفية "تشوسوك" هذا العام بعد نحو ثلاثة أسابيع مقارنة بموعدها العام السابق، حسبما ذكرت الوزارة.

ويوافق عيد التشوسوك هذا العام 29 سبتمبر مقارنة بـ10 أسبتمبر العام الماضي، حيث يتبع العيد التقويم الرقمي.