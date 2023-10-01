شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تلبية احتياجات المتقدمين بطلب للحصول على وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «مينفعش يتقدم طلب إسكان اجتماعي ونقدم للناس وعودا.. لازم نبني».

وتطرق إلى موضوع الوحدات الشاغرة والتي وصل عددها إلى 2 مليون وحدة، مشددًا على أهمية وجود قانون يُنسي المواطن ثقافة الخوف على الوحدة السكنية.

ونوه أن «الفكرة ستظل غير قابلة للنجاح مع غياب هذا القانون»، قائلًا: «تشكلت ثقافة في السنوات الماضية الخوف على الوحدات السكانية، المحامين والقضاء والقوانين تقف عقبة أمام الاطمئنان الشديد لصاحب الشقة أو البيت».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.