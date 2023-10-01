وقع النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب استمارة تاييد لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي كمرشح للانتخابات الرئاسية الجديدة.



وقال النائب، في تصريحات لـ"الشروق": تلك الخطوة نابعة من قناعة راسخة أن الرئيس السيسي الأحق باستكمال المشروع الوطني للتنمية وبناء أواصر الدولة.



وأضاف بكري: الذاكرة الوطنية تحفل بالمواقف المشهودة للرئيس السيسي، وكان في مقدمة تلك المواقف، وقوف الرئيس السيسي وانحيازه لصالح الشعب المصري في 30 يونيو، وحرصه على الحفاظ على نسيج المجتمع ممن أرادوا تمزيقه، وذلك بخلاف العديد من المكتسبات نتيجة إصلاحات شاملة طوال السنوات الماضية".



واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته بالقول إن توقيعه لاستمارة تزكية للرئيس السيسي يأتي إيمانا بقدرة الرئيس على مواجهة التحديات العالمية التي امتدت آثارها لمصر كباقي دول العالم، وتحلي الرئيس السيسي بالصفات التي من شأنها توحيد صفوف المصريين ودفعهم لمزيد من العمل والإنتاج، لذا فإنه الأجدر على استكمال مسيرة التنمية والبناء.