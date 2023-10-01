وزير الشباب والرياضة يشهد احتفال جامعة بورسعيد باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حيث شارك في اللقاء الحواري الذي أقيم بجامعة بورسعيد، في إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر.

وجاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة، بعد انتهاء زيارته الميدانية التي أجراها على مدار يومين لمحافظة شمال سيناء.

وجاء اللقاء بتنظيم كل من اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية، وبمشاركة الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والإعلامي أشرف محمود سكرتير عام الاتحاد، ومجموعة من شباب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، في كلمته، أن الشارع المصري شهد الكثير من أحداث الإرهاب والرعب والفوضى في القاهرة وكل المحافظات خلال أحداث يناير 2011، واستطاعت الدولة المصرية بقيادة سياسة حكيمة أن تقضى على هذه الأمور والعودة إلى الاستقرار والأمن بالبلاد.

وفي هذا السياق، لفت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤيته لمحاربة الإرهاب الأسود والقضاء عليه بشكل تام والعودة إلى مجريات الحياة الطبيعية التي يسودها الاستقرار والأمان جنبًا إلى جنب مع التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، رغم التحديات العديدة وتداعيات الأزمات العالمية الراهنة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، موجهًا حديثه لطلاب الجامعة، إلى أن مهمة المسئولين، كشف الحقائق، وحجم المؤامرات البائسة التي تحاك ضد الشعب المصري لتعيده إلى ما قبل 2014، لافتًا إلى المبادرة التي تتبناها الوزارة تحت شعار تصدوا معنا في ضوء توجيهات الرئيس لإيضاح حقيقة الأمور وتوعية الشباب بها، بعيدًا عن الشائعات والأكاذيب.

ووجه وزير الشباب والرياضة، التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين على انتصارات أكتوبر، والتي تُبرهن على مدى إصرار المصري وقدرته على عبور المِحن وتحدى الصعاب وإعادة العزة والكرامة وتحقيق الانتصار ببسالة رجال مصر من أبناء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والكشف عن المواهب في مختلف المجالات، داعيًا الطلاب للمشاركة في أنشطة الوزارة المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى جامعات مصر.

من جانبه توجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالتهنئة للشعب المصري وأبناء محافظة بورسعيد، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أكدت هيبة وعظمة الدولة المصرية.

وأكد المحافظ، أن القوات المسلحة المصرية على مر العصور، تقدم أبطالا ونماذجا مضيئة، نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر، بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة، حيث اقترنت الشهادة ببطولات عظيمة، تبعث علينا جميعا الفخر والعزة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن قواتنا المسلحة قدمت تضحيات وكتبت سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن.

ولفت إلى أن انتصارات الدولة المصرية جسدت معاني الانتصار والتلاحم بين الشعب المصري وقواتنا المسلحة، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات.

ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجهوده المثمرة في تطوير محافظة بورسعيد وكل ربوع الدولة.