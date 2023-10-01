الفلبين تستقبل أكثر من 4 ملايين سائح أجنبي

استقبلت الفلبين أكثر من 4 ملايين سائح أجنبي، حتى نهاية سبتمبر الماضي، طبقا لما أعلنته وزارة السياحة.

وقالت وزيرة السياحة، كريستينا جارسيا - فراسكو إنه حتى 29 سبتمبر هذا العام، زار إجمالي 4005465 مسافرا أجنبيا البلاد، حسب صحيفة "فلبين ستار" اليوم الأحد.

ومن بين الوافدين، كان أكثر من 3.6 مليون من الأجانب، بينما كان أكثر من 337 ألف فلبيني، يعيشون في الخارج، استنادا إلى بيانات وزارة السياحة.

ومازالت كوريا الجنوبية، أكبر مصدر للسياح في الفلبين هذا العام، تليها الولايات المتحدة، ثم اليابان ثم الصين ثم استراليا.

وتشكل كندا وتايوان والمملكة المتحدة وسنغافورة وماليزيا، أكبر عشرة مصادر للمسافرين الأجانب في الفلبين.