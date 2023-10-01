وزارة القوى العاملة الإندونيسية: يتعين تنمية الموارد البشرية في مواجهة الذكاء الاصطناعي

قالت وزارة القوى العاملة الإندونيسية، إن جودة الموارد البشرية في البلاد تحتاج إلى زيادة من أجل مواجهة تطور الذكاء الاصطناعي.

وقال الأمين العام للوزارة، أنور سنوسي، في بيان اليوم الأحد، إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي في إندونيسيا سيوفر فوائد كما سيفرض تحديات في قطاع العمل، وفقا لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وأضاف: "لهذا السبب، فإن تحسين المهارات وإعادة صقلها ضروريان لتحسين مهارات الموارد البشرية في مواجهة تطور التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

وذكر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن تزيد من الكفاءة والإنتاجية، لذلك تحتاج الموارد البشرية الإندونيسية إلى التكيف بسرعة مع تطورها.

ومن ناحية أخرى، قال سنوسي إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل بعض الوظائف البشرية، ما قد يؤدي إلى انخفاض عدد العمال في بعض القطاعات.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصا جديدة في قطاع التكنولوجيا مثل محللي البيانات وعلماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي.

وتحقيقا لهذه الغاية، حث الشركات على تدريب موظفيها بمهارات جديدة للتنافس في العصر الرقمي المتقدم بشكل متزايد.