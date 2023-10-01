فوجئ محافظ الدقهلية بطفل يبكي داخل فناء مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي الابتدائية، وذلك أثناء جولة أجراها بمدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ليجد طفل يستنجد به محاولا الخروج من المدرسة.

وأعطى المحافظ الطفل قطعة حلوى ليهدأ من روعه ويدخله الفصل، ويطلب من مسؤلي المدرسة عدم تركه.

يأتي ذلك أثناء تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عددا من المدارس بمدينة المنصورة، شملت "مدرسة المنصورة المتميزة للغات 2، مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي الابتدائية"، كما شارك في طابور الصباح في أول يوم للعام الدراسي الجديد للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وأحمد يحيى مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، ومحمد آمين رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد المحافظ، أن تطوير العملية التعليمية من أولى اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن ما يحدث في عهده من إنشاء مدارس يعد إنجازا للدولة في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

كما أعرب، عن سعادته لوجوده بين الطلاب، متمنيا لهم عام دراسي موفق.

وأشار المحافظ، إلى أن الدقهلية تضم 3.875 مدرسة بإجمالي 1.660 مليون طالب بجميع المراحل التعليمية المختلفة.