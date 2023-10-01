إغلاق نشطاء المناخ لطريق سريع في لاهاي يثير احتجاجا مضادا

أثار إغلاق نشطاء المناخ لطريق سريع في مدينة لاهاي الهولندية كل يوم لأكثر من 3 أسابيع؛ مظاهرة مناهضة للإغلاق لأول مرة اليوم الأحد.

وبينما أغلق مئات الأشخاص مجددا الطريق السريع (ايه 12) احتجاجا على السياسة البيئية للحكومة الهولندية، حاول العشرات من المتظاهرين المناهضين لهم الوصول إلى الطريق السريع أيضا، حسبما ذكرت شبكة البث العامة "إن أو إس".

ومنع تدخل الشرطة المجموعتين من الاشتباك، وفقا للتقرير. ودعت منظمة "اكستنكشن ريبيليون" التي نظمت الإغلاق للمرة الــ23، أنصارها إلى مغادرة الطريق السريع والتعاون مع الشرطة وسط مخاوف أمنية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت الدعوى للأشخاص الذين "سئموا من المظاهرات" بأن "يطردوا التمرد" بمظاهرة مضادة.

وقام المتظاهرون المشاركون في المظاهرة المضادة، وكانوا بشكل أساسي من الرجال، بإلقاء البيض على الشرطة وحاولوا إزالة حاجز على الطريق السريع بالقرب من الحي السياسي الهولندي للسماح بحركة المرور، وفقا لوكالة أنباء "ايه ان بي".

وأمس السبت، استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين يغلقون الطريق السريع "ايه 12". وقالت الشرطة إنها اعتقلت نحو 600 شخص ونقلتهم إلى استاد المدينة.

وتعتزم منظمة "اكستنكشن ريبيليون" عرقلة الطريق كل يوم إلى أن يتم وقف كل الدعم الحكومي للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز في هولندا.

وتتهم المنظمة الحكومة بالتراجع عن تعهد بخفض الإعفاءات الضريبية وغيرها من أشكال الدعم للطيران والشحن ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري وإنتاج النفط.