أحمد موسى: المصريون حرروا توكيلات لترشح الرئيس لولاية جديدة والرقم سيكون مرعبًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري طالب الرئيس السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية في 2014 و2018، مضيفا أن الشعب يطالب الرئيس السيسي بالترشح في انتخابات الرئاسة 2024.

وأوضح خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي لم يعلن حتى الآن بشكل واضح عن ترشحه للانتخابات المقبلة، ولكنه بالتأكيد سيعلن خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن الشعب يريد أن يكون الرئيس السيسي مرشحا في الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك الملايين من المصريين حرروا توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، مشددًا على أن الرقم سيكون مرعبا لأعداء مصر، وعظيما لأحباب مصر.

وعلق على مؤتمر حكاية وطن المنعقد على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة بأنه من المؤتمرات المهمة على الإطلاق، منوهًا بأن خلاصة اليوم الأول هو عرض الحقائق وما حدث في مصر خلال السنوات الماضية.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.