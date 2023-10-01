قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة على تجهيز الطلاب لتحمل المسئولية بطريقة مناسبة، مشيرًا إلى أن «التعليم مستقبل الدولة المصرية».

ووجه خلال تصريحات لبرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر 2»، صباح الأحد، رسالة طمأنة إلى الطلاب، قائلًا: «نظام الثانوية العامة كما هو هذا العام وما عليك إلا أن تذاكر».

وناشد الطلاب الرجوع إلى الكتب التعليمية والتدريبية الوافية في الشرح، والأسئلة والتدريبات والاختبارات التي تتيحها الوزارة على موقعها الإلكتروني.

ونوه إلى أن بنوك الأسئلة المفتوحة لا تهدف لـ«إصدار حكم»، مضيفًا: «أساعد الطالب على تنمية نقاط الضعف عنده، فعندما يدخل لحل الاختبار، سيظهر له تقرير بأدائه في هذا الإطار».

وأكد حرصه على تعزيز مبادئ التربية الإيجابية والمواطنة، خلال العام الدراسي الجاري، معلنًا عن بدء تنفيذ حقائب تدريبية بخصوص تلك الموضوعات، خلال أسبوعين؛ لتفعيل دور المدرسة في تنمية المواطنة لدى الطلاب.

وأكمل: «المواطنة جزء مهم لأننا لازم نخاف على بلدنا ونحميها ونحافظ على استقرارها، وبالنسبة للتربية الإيجابية مينفعش طفل وهو صغير حد يتنمر عليه أو يشعر بأنه مكروه وسط زملائه، فالجزء الأساسي لعمل الوزارة قائم على التربية والتعليم».

https://youtu.be/Q5c1ePQ8qWw

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مدرسة السيدة نفيسة بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشار الوزير إلى انتظام الدراسة والتأكد على الحضور وانضباط العام الدراسي الجديد.