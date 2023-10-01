قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه صرح في عام 2015 بأن الحزب سيخوض الانتخابات خلال 10 سنوات، واستطاع تحقيق الأمر بإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «نعمل كثيرا ولكننا نعمل في صمت، ونعمل على استراتيجياتنا لنصقل أنفسنا بالخبرات ونكون مستعدين لتولي المسئولية».

وأكد أن الشعب الجمهوري حجز له مقعدًا بين الأحزاب الكبرى، مضيفًا: «على مدار السنوات الماضية نعمل على الأرض بعيدا عن الأصوات والصخب، ونعمل في الوعي السياسي والعمل الأهلي».

وأشار إلى وقف الحزب للعمل الأهلي تمامًا وقت الانتخابات؛ منعًا لاتهامهم بأنها رشوة انتخابية، معقبًا: «أعمل في هدوء طوال العام ورصانة سياسية، ولنا 216 مقرا إداريا بها صرامة في المتابعة والانضباط».

وذكر أن مصادر تمويل الحزب تأتي من الأعضاء الذين لا يقل عددهم عن 50 ألفًا، موضحًا أن إمكانيات مقار الحزب الموجودة في المحافظات الرئيسية، مختلفة عن الموجودة في المناطق الأخرى.

وعن انتقادات البعض لاعتزامه فرض 5% ضريبة على المدارس الاستثمارية والمستشفيات الخاصة، عقب: «عمرنا ما نيجي على طبقة ونحملها فوق احتمالها، وبرنامجنا يركز في الأساس على الحفاظ على موارد دعم ورزق المواطن».

وتوجه برسالة للمتخوفين من تطبيق هذا القرار: «لا تقلقوا أبدا، نحن نخاطب الطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة، لابد من بحث حلول عملية وتكون لدينا شفافية ونقول الحقيقة، لو هقول كلام معسول البلد هتجيب منين؟ السماء لا تمطر ذهبا وفضة»، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن قرار زيادة الضريبة، سيوازيه قرارًا آخر بخفض الرسوم الجمركية على الاحتياجات اليومية للمواطنين؛ الغذاء والدواء وإتاحتهما بأسعار مخفضة لكل الفئات.