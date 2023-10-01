 أوباما: الزمالك يستطيع المنافسة على الدوري.. وسيعود للبطولات من جديد - بوابة الشروق
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أوباما: الزمالك يستطيع المنافسة على الدوري.. وسيعود للبطولات من جديد

أمير نبيل
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 3:35 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 3:35 ص

يرى يوسف اوباما، لاعب الزمالك، أن فريقه يستطيع المنافسة على بطولة الدوري في الموسم الحالي.

وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر جماهير الزمالك لأنها دائما ما تعطي درسا في الانتماء وفي العظمة التي تقدما، وهناك فرق كبير بين جمهور نادي الزمالك وأي جمهور آخر واعتبره اللاعب رقم 1 وليس رقم 12".

وأضاف: ""الكرة ما لهاش كبير" في اي وقت ممكن النتيجة تتغير والتوفيق دائما من عند الله". وأكمل أوباما: "نمر بمرحلة صعبة على كل من هو موجود في الزمالك وهذا قدرنا، لكن سنظل خلف النادي حتى يعود الاستقرار مرة أخرى".

وأوضح: "الزمالك يستطيع المنافسة على الدوري وأي بطولة يشارك يخوضها وعلى كل مباراة، لا يوجد شيء اسمه ظروف وفي الملعب لابد أن تفوز". وأتم: "الزمالك كبير وان شاء سيعود وينافس على كل البطولات من جديد".


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