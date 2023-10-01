فيتنام تعتقل خبيرة في الطاقة لحصولها على وثائق خاصة بشبكة الطاقة بوسائل غير صحيحة

ذكرت حكومة فيتنام، أن شرطة هانوي اعتقلت المديرة التنفيذية لمركز أبحاث حول تحول الطاقة في فيتنام، بسبب مزاعم بشأن حصولها على وثائق، ذات صلة بسياسات تطوير شبكة الطاقة، من خلال وسائل غير صحيحة.

ونقل متحدث باسم وزارة الأمن العام في بيان عن الشرطة قولها إن نجو تي تو نهين من مبادرة فيتنام لتحول الطاقة، حصلت على وثائق تتعلق بخطط شركة "كهرباء فيتنام"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ووفقا للادعاءات، فقد وظفت نهين شخصين، وصلا إلى السياسات الخاصة بتطوير شبكة الطاقة، على أساس دوام جزئي وقدما لها الوثائق.

وأشار البيان، إلى اعتقال الاثنين أيضا وتوسع الشرطة تحقيقاتها الآن.

ولم يتم الرد على اتصال هاتفي بمبادرة فينام لتحول الطاقة، للتعليق، خارج ساعات العمل العادية.