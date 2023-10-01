المئات من العراقيين يحيون الذكرى الرابعة لمظاهرات أكتوبر الشعبية

أحيا المئات من العراقيين، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الرابعة لمظاهرات أكتوبر الشعبية التي شهدتها بغداد و9 محافظات أخرى في مثل هذا اليوم من عام 2019.

وتجمع المتظاهرون، في ساحة التحرير في بغداد حاملين أعلام العراق وصورا لضحايا مظاهرات أكتوبر في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقال متظاهرون لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، إنهم خرجوا اليوم لتجديد موقفهم الثابت في المطالبة بعملية سياسية حقيقية وانتخابات نزيهة وفق قانون يحمي حقوق الجميع ومحاربة الفساد وإحالة المتورطين في قمع مظاهرات أكتوبر وإحالة المتورطين في قتل المتظاهرين إلى القضاء العراقي العادل.

وذكروا أن شعارات تشرين لازالت خالدة لأنها تمثل الضمير العراقي وتعكس مطالبهم المشروعة في بناء دولة حديثة متطورة مؤطرة بأنظمة وقوانين تحترم حقوق الإنسان وتؤمن لهم حياة كريمة.

وحمل المتظاهرون لافتات جددت موقف متظاهرات أكتوبر الخالدة كونها تمثل ضمير الشعب المتقد ولابد من إجراء تغيير سلمي وفق انتخابات برلمانية نزيهة ومحاربة الأحزاب الفاسدة.

وكانت بغداد و9 محافظات عراقية في وسط وجنوبي البلاد قد شهدت في الأول من أكتوبر عام 2019 مظاهرات شعبية هي الأعنف في تأريخ العراق في حراك مدني غير مسبوق راح ضحيتها أكثر من 600 متظاهر وإصابة نحو 25 ألف متظاهر بجروح، بعد أن استخدمت القوات المسلحة العراقية الرصاص الحي والقنابل المطاطية والمسيلة للدموع لقمع المتظاهرين.