أعلام وبالونات وحلوى في استقبال جميع الطلاب بمدارس الغربية

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جميع مدارس الغربية ظهرت في أبهى صورها، استعدادً لاستقبال أبنائها في اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، حيث استقبلت اليوم 2633 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية، حوالي 1208104 طالب وطالبة، من مختلف نوعيات التعليم العام والفني، حيث يمثل هذا العدد طلاب جميع الصفوف بجميع مدارس المحافظة.

وقال وكيل الوزارة، إنه في اليوم الثاني استقبلت جميع المدارس طلابها الجدد والقدامى، وسط فرحة وأجواء جميلة، حيث استقبلتهم بالأعلام والبالونات والحلوى، متمنيين لهم عاماً دراسياً سعيداً وموفقاً، وقد انتظمت الدراسة داخل جميع المدارس الابتدائية والإعدادية، والثانوية بنوعيها العام والفني، وتم تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالطلاب، وإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، واتخذت المدارس استعداداتها لاستقبال أبنائها الطلاب لبدء عام دراسي جديد.