انتظام الدراسة بمدارس بأسوان دون شكاوى

انتظمت الدراسة، اليوم الأحد، داخل جميع مدارس محافظة أسوان المدارس بأسوان؛ تزامننا مع بد العام الدراسي الجديد، دون أية شكاوى لغرفة عمليات مديرية التعليم.

وكان أمس انتظمت الدراسة في يومها الأول للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين

وكان عدد من مديري الإدارات قاموا بجولة تفقدية لمتابعة سير انتظام العمل بعدد من المدارس.

وفي نفس السياق وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قام المهندس سيد مدني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وغنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، بالمرور على بعض المدارس والتي شملت مدرسة عوض السيد الثانوية بنات، وأيضًا مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين، ومجمع مدارس العروبة المشتركة، ومجمع مدارس الصداقة الجديدة المشتركة، وكذا مدرسة اللغات بالصداقة الجديدة، وقد تم الوقوف على الملاحظات، وتم تلافيها على الوجه الأكمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

كما قامت غادة أبو زيد نائبة المحافظ بتفقد عدد من مدارس مدينة كوم امبو ودراو، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ أشرف عطية.