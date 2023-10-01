انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

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انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، وذلك بحضور العديد من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب، ومنهم الفنان محمد صبحي ورياض الخولي وسامح الصريطي وايهاب فهمي، والدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى لمسرح الشباب والمسرحي السوداني على المهدي.

كان في استقبال ضيوف المهرجان في المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان القاهرة للمونودراما.

بدأ الحفل بفقرة موسيقية تضمنت عزف عدد من الألحان المصرية ومنها موسيقى ألف ليلة.

وتشهد الدورة السادسة للمهرجان عروضا تشارك بها 14 دولة عربية وأوروبية.