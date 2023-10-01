ستولتنبرج: الناتو يقف متضامنا مع تركيا في محاربة الإرهاب

ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، بشدة بالهجوم على وزارة الداخلية في أنقرة.

وقال ستولتنبرج في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "الناتو يقف متضامنا مع تركيا في محاربة الإرهاب"، متمنيا الشفاء العاجل والتام للجرحى من ضباط الشرطة.

وجاء التفجير، الذي قال مسئولون إنه شمل مهاجمين كانا يحملان متفجرات وحاولا دخول مبنى الداخلية صباح اليوم الأحد، مع عودة البرلمان للانعقاد بعد عطلة صيفية.

ومن بين الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعمال البرلمان في دورته الجديدة، التصويت على طلب انضمام السويد لحلف الناتو، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" التركية الحكومية.