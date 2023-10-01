البحرية السنغالية تعترض أكثر من 600 مهاجر في قوارب خلال 3 أيام

أعلن الجيش السنغالي، أنه اعترض أكثر من 600 مهاجر في قوارب في المحيط الأطلسي على مدى ثلاثة أيام بعد انطلاقهم في رحلات خطيرة من السنغال.

وقالت البحرية اليوم الأحد، إن سفينة دورية اعترضت أمس السبت قاربين خشبيين يحملان 262 شخصا، من بينهم 13 قاصرا.

وخلال يومي الخميس والجمعة، اوقفت البحرية ثلاثة قوارب كانت تقل 343 شخصا على متنها.

ولم تقدم البحرية أي تفاصيل بشأن البلاد التي جاء منها المهاجرون، والذين تمت إعادتهم إلى الشاطئ وتم تسليمهم إلى السلطات.

وتغادر سفن المهاجرين بشكل متكرر ساحل السنغال التي تقع في غرب أفريقيا في طريقهم إلى جزر الكناري الإسبانية.

ويعتبر المحيط الأطلسي، بتياراته القوية وأمواجه العالية، من أخطر طرق الهروب إلى أوروبا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 150 قاربا تقل 7213 مهاجرا وصلت إلى جزر الكناري من أفريقيا في النصف الأول من العام، مقارنة بوصول 193 قاربا كانت تقل 8741 مهاجرا في نفس الفترة من العام الماضي.