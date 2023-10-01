توقيع برتوكول لإقامة معرض دائم باسم الغرفة التجارية في المنصورة

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اعتمد اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية توقيع برتوكول لإقامة معرض دائم باسم الغرفة التجارية بمدينة المنصورة يضم كل السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في متناول المواطنين من غلاء الأسعار.

وقال مختار، إن المعرض الدائم بالمنصورة على مساحة 800 متر مربع بشارع بورسعيد أمام مساكن مشعل يعد بداية وانطلاقة نحو إقامة معارض دائمة مماثلة بباقي المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وأشار مختار إلى أن المعرض يتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة من شهر أكتوبر الجاري للمساهمة في توفير السلع للمواطنين وضبط وتخفيض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق.

وأكد على ضرورة تضافر جهودنا جميعًا من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مخفضة لرفع المعاناة عنهم.

ووجه مختار الشكر والتقدير إلى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وللغرفة التجارية بالدقهلية ولتجار الدقهلية على تكاتفهم من أجل توفير كل السلع والمنتجات بأسعار تنافسية من أجل مواطني الدقهلية وهذا ليس بجديد عليهم.

ووقع البروتوكول أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية عن الغرفة التجارية والسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن مديرية التموين، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة عن رئاسة حي غرب القائمة علي تدبير ارض المعرض.

وحضر التوقيع باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ونهى فهمي مدير عام العلاقات والمراسم و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، ورضا سلامة مدير عام الإعلام وأشرف جاد عضو العلاقات العامة والمراسم بديوان عام المحافظة، وإيهاب سيف ممثلًا عن الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالمنصورة.