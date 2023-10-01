إصابة صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي في رفح

أُصيب صياد فلسطيني بجروح، اليوم الأحد، برصاص البحرية الإسرائيلية، في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، إن "صيادا أصيب برصاصة في يده، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال خلال ممارسته مهنة الصيد في بحر رفح، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج".

ووفق الوكالة، تستهدف بحرية الاحتلال بشكلٍ يوميٍ مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم".