جيش الاحتلال: نفذنا أكثر من 70 عملية خاصة خلال 200 ليلة بجنوب لبنان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجارين، اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا أكثر من 70 عملية خاصة خلال 200 ليلة داخل الجنوب اللبناني، مشيرا إلى أن بعض العمليات استغرقت يومين أو ثلاثة أيام متواصلة.

وادعى هاجاري، أنهم دمروا أكثر من 700 هدف على الحدود مع لبنان، زاعما أنهم دمروا المئات من مواقع تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وزعم هاجاري، أن حزب الله خطط لاقتحام مناطق إسرائيلية، قائلا: "نحن في خضم حرب وقد تطلق صواريخ مجددا باتجاه منطقة وسط إسرائيل".

وتابع: "عثرنا على خريطة ونفق يتجه نحو حدود إسرائيل بهدف احتلال بلدات ظهرت على الخريطة. خلال العمليات اكتشفنا مخابئ أسلحة وجمعنا معلومات هامة ودمرنا وسائل قتالية".

وأضاف: "جنودنا اقتحموا منذ بدء الحرب قرى ومناطق محيطة وأنفاقا تحت الأرض على الحدود. قيادة الشمال نفذت عشرات من عمليات الدهم لمواقع قوة الرضوان التابعة لحزب الله".

وأشار إلى أنهم مستمرون في العمل "ضد قدرات حزب الله وبناه التحتية لدفعه بعيدا عن الحدود"، مدعياً: "استهدفنا عشرات الأطنان من المواد المتفجرة وممتلكات ومقار قيادية لحزب الله".