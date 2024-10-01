موسكو تدين الغزو الإسرائيلي للبنان وتدعو تل أبيب إلى سحب قواتها

أدانت الخارجية الروسية بشدة الغزو الإسرائيلي للبنان، داعية تل أبيب إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية بموقعها الرسمي على الإنترنت، تابعت فيه: «من الواضح أن مثل هذه الخطوة التي اتخذتها القيادة العسكرية والسياسية لإسرائيل في أعقاب مقتل عدد من قادة (حزب الله) ستؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف في منطقة الشرق الأوسط».

وبحسب «روسيا اليوم»، أدانت الوزارة بشدة الهجوم على لبنان، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف الأعمال العدائية فورا، وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية، والشروع في البحث الحقيقي عن طرق سلمية لحل الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن «موسكو تعرب عن تضامنها مع قيادة وشعب لبنان الصديق الذي تعرض لعدوان مسلح، كما أعربت عن تعازيها لأهالي وأصدقاء الضحايا».

وحتى الآن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن غارات على عدة آلاف من أهداف «حزب الله»، فيما يشير مراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم حزب الله بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

ويرد «حزب الله» بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، إلا أن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم جنوب لبنان، بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.