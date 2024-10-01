السلطات الإيرانية تنفذ علنا حكم الإعدام في رجلين إدينا بقتل ضابط شرطة

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام علنا بحق رجلين أدينا بقتل ضابط شرطة في مدينة الخومين، وفقاً لتقارير وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) ووسائل إعلامية أخرى.

ولم يتضح كيف تم إعدامهما، لكن الإعدامات في إيران تُنفذ عادة شنقا.

وذكرت التقارير أن الرجلين أُدينا بقتل ضابط شرطة، وأنهما ارتكبا الجريمة قبل أكثر من أربع سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة "إيسنا". وفرّ الرجلان بعد سرقة مركبة، وأطلقا النار أثناء المطاردة ما أدى إلى مقتل ضابط الشرطة. وتم اعتقالهما لاحقا في محافظة أخرى.

وتم إصدار حكم الإعدام بعد حوالي عامين. ووفقا للرأي القانوني الإسلامي في إيران، تم اتهام الرجلين بـ "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض"، وفقا للتقرير.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تم إعدام 853 شخصا في إيران العام الماضي، وهو أكبر عدد منذ عام 2015. وقد ارتبط العديد من هذه الإعدامات بالمظاهرات الجماهيرية في عام 2022 والمطالبات بزيادة الحريات للنساء، ما أثار احتجاجات واستنكارا دوليا.