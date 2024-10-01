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اتحاد الكرة يكرم شاهندة المغربي وفريد سلطان

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 5:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 5:58 م

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تكريم الثنائي شاهندة المغربي وفريد سلطان، بعد تمثيلهما مصر في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا.

شاهندة المغربي شاركت كحكم ساحة في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، فيما تواجد فريد سلطان كمسؤول «IT» بلجنة الحكام.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي : «قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم الحكم الدولي شاهندة المغربي، وفريد سلطان مسؤول IT بلجنة الحكام، بعد المستويات المشرفة التي قدماها خلال كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا».

وأدارت مغربي أربع مباريات خلال مونديال السيدات تحت 20 عاما، أبرزها مواجهة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بين منتخبي الولايات المتحدة وهولندا، ونالت إشادات عالمية بفضل أدائها على مدار البطولة.


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